Red Bull-adviseur hard voor Gasly: ’Niet de beste inhaler’

Marko gaf na de race op de Hungaroring een interview aan Motorsport Magazin en legde daar het verschil tussen Max Verstappen en Gasly bloot. „Bij de start verloor Gasly een aantal posities en daarna ging niets meer. Hij is ook niet de beste inhaler. Je hebt aan andere coureurs kunnen zien hoe moeilijk het was om in te halen. Dus ja, bij de start heeft hij het verloren.”

Gasly werd zelfs op een ronde gezet door de Nederlander. En dus lijkt zijn positie als coureur bij Red Bull toch echt flink onder druk te staan. „We gaan nu de zomervakantie in, daarna zien we wel verder”, laat Marko weten zonder veel prijs te geven.

Vooral het verschil in de WK-stand mag schrijnend genoemd worden. Waar de Nederlander derde staat, bezet de Fransman de zesde plaats. Het verschil in punten is immens: 181 om 63 punten.

