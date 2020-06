Schalke 04 is weg helemaal kwijt

De van AC Milan gehuurde André Silva zette de thuisploeg na een klein half uur op voorsprong en verdediger David Abraham maakte er kort na rust met zijn hoofd 2-0 van. Via een kopbal van Weston McKennie uit een vrije trap kwam Schalke terug tot 2-1, maar tot de gelijkmaker kwam het niet.

Schalke speelde het laatste kwartier met tien man na de tweede gele kaart voor Can Bozdogan. Een paar minuten later mocht Bas Dost invallen bij Eintracht Frankfurt, maar hij kwam niet tot scoren.

Eintracht Frankfurt maakt door de overwinning nog wel een kleine kans op deelname aan de Europa League, waarin het dit seizoen nog van de partij is. Uitschakeling in de achtste finales is nabij na de 3-0-nederlaag in de thuiswedstrijd tegen FC Basel.

Schalke, voor de winterstop nog een kanshebber voor een Champions League-ticket, heeft na de coronapauze uit zeven duels pas twee punten gehaald. De achterstand op nummer 7 Freiburg is nu zes punten, terwijl beide clubs nog maar twee duels te spelen hebben.