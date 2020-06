Schalke de weg kwijt, belangrijke zege Bosz

De van AC Milan gehuurde André Silva zette de thuisploeg na een klein half uur op voorsprong en verdediger David Abraham maakte er kort na rust met zijn hoofd 2-0 van. Via een kopbal van Weston McKennie uit een vrije trap kwam Schalke terug tot 2-1, maar tot de gelijkmaker kwam het niet.

Schalke speelde het laatste kwartier met tien man na de tweede gele kaart voor Can Bozdogan. Een paar minuten later mocht Bas Dost invallen bij Eintracht Frankfurt, maar hij kwam niet tot scoren.

Eintracht Frankfurt maakt door de overwinning nog wel een kleine kans op deelname aan de Europa League, waarin het dit seizoen nog van de partij is. Uitschakeling in de achtste finales is nabij na de 3-0-nederlaag in de thuiswedstrijd tegen FC Basel.

Schalke, voor de winterstop nog een kanshebber voor een Champions League-ticket, heeft na de coronapauze uit zeven duels pas twee punten gehaald. De achterstand op nummer 7 Freiburg is nu zes punten, terwijl beide clubs nog maar twee duels te spelen hebben.

Peter Bosz houdt zicht op een Champions League-ticket. Ⓒ Hollandse Hoogte

Peter Bosz

Peter Bosz boekte met Bayer Leverkusen een belangrijke zege op 1. FC Köln. Door de 3-1-zege houdt Leverkusen de kansen op het veroveren van een startbewijs voor de Champions League in eigen hand.

Bayer begon voortvarend en nam al in de zevende minuut de leiding via Sven Bender, die een corner subtiel verlengde. Nog voor rust maakte Kai Havertz er 2-0 van. De bezoekers kwam via Sebastiaan Bornauw, die na een uur raak kopte uit een corner, terug tot 2-1, waarna Moussa Diaby het duel pas in de 83e minuut besliste.

De ploeg van Bosz neemt de vierde plaats nu weer over van Borussia Mönchengladbach, dat dinsdag met 3-0 van Wolfsburg wist te winnen. Leverkusen moet nog uit tegen Hertha BSC en ontvangt tijdens de laatste speelronde Mainz 05. Gladbach gaat nog op bezoek bij Paderborn en speelt nog thuis tegen Hertha.

RB Leipzig

RB Leipzig verzuimde zich officieus te verzekeren van deelname aan de Champions League. Leipzig gaf thuis tegen Fortuna Düsseldorf een riante voorsprong uit handen. Het werd 2-2, terwijl het in de 87e minuut nog 2-0 stond. De gelijkmaker werd in de 92e minuut gemaakt door André Hoffmann, die raak kopte uit een corner.

Mainz 05

Borussia Dortmund, dat de landstitel aan Bayern München heeft moeten laten, werd in het eigen Signal Iduna Park verslagen door Mainz 05, dat daarmee een voorschot nam op lijfsbehoud: 0-2. Jonathan Burkardt en Jean-Philippe Mateta (penalty) scoorden.

Mainz, waar Jerry St. Juste en Jean-Paul Boëtius de hele wedstrijd speelden, staat nu vijf punten los van plek 16, die nacompetitie als gevolg heeft.

Alleen Bayern was er dit seizoen nog in geslaagd te winnen in Dortmund. Vorige maand werd het 0-1.