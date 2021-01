Wie pikt de Duitse reus Lars Unnerstall op bij PSV?

Zelfs zittend was Lars Unnerstall niet te passeren Ⓒ ANP/HH

VOLENDAM - Of Lars Unnerstall (30) nog een beetje kan keepen? Voor de mensen die het alweer vergeten waren, bewees hij dat in het bekertoernooi tegen FC Volendam. Met een handvol geweldige reflexen hield hij PSV op de been, in een eerste helft waarin het overlopen werd door de eerstedivivisionist. En dan loopt zijn contract in Eindhoven komende zomer ook nog af…