Pep Guardiola neemt in opspraak geraakte Benjamin Mendy in bescherming

"De samenleving is goed in veroordelen, maar het zou beter zijn als we naar onszelf kijken. Ik rechtvaardig zijn gedrag niet, hij heeft de regels geschonden. Maar het is niet nodig om hem zo de les te lezen", zei de Spaanse coach na de 3-1-zege op Chelsea.

Spelers en oud-spelers uit de Premier League veroordeelden het gedrag van Mendy en pleitten voor een strenge straf omdat hij niet het goede voorbeeld had gegeven. Manchester City is wel een intern onderzoek begonnen, maar liet Mendy niet buiten de selectie. Hij zat tegen Chelsea op de reservebank.

Benjamin Mendy (r) raakte in opspraak nadat hij een nieuwjaarsfeestje gaf en de coronaregels overtrad. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Ook die kritiek pareerde Guardiola. "Ik vind niet dat voetballers hogere normen moeten hebben omdat ze worden beschouwd als rolmodel. Ze hebben dezelfde verantwoordelijkheid als iedereen. Mendy weet dat hij een fout heeft begaan, maar daarmee is het klaar."

City miste overigens tegen Chelsea een aantal spelers wegens besmettingen met het coronavirus, onder wie doelman Ederson, Kyle Walker, Gabriel Jesus, Ferran Torres en Eric García.