Overmars wil Ten Hag nog niet laten gaan

„Dan heb je het over timing”, zegt Marc Overmars. „Dat is het allerbelangrijkste voor een speler, maar ook voor een technisch directeur. Ik ben continu bezig de houdbaarheidsdatum van mensen hier te monitoren.”

En één ding weet de directeur voetbalzaken van Ajax zeker. „Erik ten Hag kan na komende zomer nog makkelijk een seizoen mee. Hem laat ik zeker nog niet gaan, hoewel ik weet dat hij op lijstjes voorkomt bij grote Europese topclubs. Die deur blijft voorlopig gesloten.”

Stiekem hoopt Overmars op een langer verblijf van Ziyech. „Bij Hakim heb ik regelmatig gedacht dat hij aan zijn plafond zat, maar elk seizoen zet hij weer een stap. Ik zeg weleens tegen hem: ’Jij kan mister Ajax worden. Waarom zou je vertrekken?’ Maar als je eerlijk bent: Hakim is 27 jaar, op z’n top. Als hij de stap kan maken die hij voor ogen heeft, dan zou het van ons mogen.”

Overmars heeft goede hoop dat Ryan Gravenberch (17) op korte termijn zijn handtekening zet onder een nieuwe verbintenis. „Daarover zijn we met zijn zaakwaarnemer en hem in gesprek”, zegt de directeur voetbalzaken van Ajax. „Beide partijen hebben de intentie om met elkaar door te gaan. Heel veel meer kan ik er niet over zeggen.”