Kippenvel: zoon Conceiçao maakt winnende voor vader Conceiçao

Voetbal

Dortmund loopt in op Bayern na krankzinnige slotfase in Frankfurt

Borussia Dortmund is met een overwinning begonnen aan het tweede deel van het seizoen in de Bundesliga, de hoogste voetbalcompetitie van Duitsland. De nummer 2 won de uitwedstrijd bij Eintracht Frankfurt, 2-3. Dat was opvallend, aangezien de thuisclub tot de 87e minuut de leiding had.