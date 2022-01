Kippenvel: zoon Francisco maakt winnende doelpunt voor FC Porto-trainer Sérgio Conceiçao

Het ongeslagen FC Porto is dankzij de knappe overwinning drie punten los van Sporting Portugal. Het zag er zaterdag lange tijd naar uit dat Porto averij zou oplopen, want halverwege de wedstrijd stond de ploeg van trainer Sérgio Conceiçao nog 2-0 achter. Mehdi Taremi bracht met de aansluitingstreffer de hoop terug bij de bezoekers en Luís Diaz tekende voor de gelijkmaker.

Dat was voor Conceiçao het moment om zijn zoon Francisco binnen de lijnen te brengen. Uitgerekend hij bezorgde Porto vlak voor tijd alsnog de drie punten. Na de wedstrijd snelde de jongeling richting de zijlijn om in zijn vaders armen te springen. Voor Francisco Conceiçao was het zijn eerste competitiedoelpunt in het shirt van Porto.