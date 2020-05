Georginio Wijnaldum helpt oud-club Sparta een handje

Hiermee wil Wijnaldum zijn vroegere club Sparta een beetje ondersteunen in de huidige coronacrisis. Hij begon ooit als jeugdspeler bij de Rotterdamse club en belandde in 2004 bij Feyenoord. Via PSV en Newcastle United nam zijn carrière bij Liverpool een grote vlucht.

Wijnaldum liet zich inspireren door een soortgelijk initiatief van Van Dijk, die FC Groningen wil helpen. „Virgil, topactie. Ik volg je en ga dit ook doen voor fans van Sparta Rotterdam”, reageerde hij op een twitterbericht van de aanvoerder van Oranje.

„Ik heb vier seizoenkaarten voor het komend seizoen gekocht”, meldde Van Dijk eerder op zaterdag. „Hiermee help ik FC Groningen in deze moeilijke tijd. De seizoenkaarten worden uiteindelijk verloot onder FC-fans die er zelf geen kunnen aanschaffen!”

Van Dijk maakte in 2011 zijn debuut bij FC Groningen in het betaalde voetbal. Ruim twee jaar later verhuisde hij naar Celtic en via Southampton kwam hij eind 2017 bij Liverpool terecht.

Niet alleen Van Dijk steunt de campagne om FC Groningen op de been te houden. Ook oud-spelers als Luis Suárez, Erik Nevland en Hans Hateboer willen de eredivisionist tegemoet komen.