VAR de mist in bij Tottenham van Steven Bergwijn

De Spurs zagen Sheffield op de ranglijst passeren en staan nu met 45 punten negende. Sheffield, waar Richairo Zivkovic de hele wedstrijd op de bank bleef, heeft door de zege twee punten meer en staat zevende.

Bergwijn startte in de basis bij Tottenham, maar werd in de 56e minuut gewisseld voor Erik Lamela. Toen stond het 1-0 voor Sheffield door de Noor Sander Berge. Harry Kane leek de Spurs vlak na het doelpunt in de eerste helft op gelijke hoogte te brengen, maar de treffer werd wegens hands van Lucas Moura daarvoor afgekeurd. De Braziliaan werd daarbij wel geduwd, waardoor het een discutabele VAR-beslissing werd.

Lys Mousset tikte de 2-0 binnen en Oliver McBurnie maakte er in de slotfase op aangeven van Berge 3-0 van. Kane pakte in de 90e minuut alsnog zijn doelpunt mee.