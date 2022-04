Victor Campenaerts bijt tanden (letterlijk) stuk tijdens Dwars door Vlaanderen

De 30-jarige Campenaerts was een van de smaakmakers in de finale. Mede dankzij een mega-verzet met maar liefst 58 tanden kon hij in de slotfase in een afdaling wegrijden uit de kopgroep. Het gaatje bleek echter niet groot genoeg om stand te houden. Het gat in zijn gebit was wel blijvend.

„Het was een tand die weer goed was gezet na een val in de Ronde van Romandië in 2016”, verklaarde Campenaerts na afloop. „Ze zeiden na de ingreep dat hij na vijf jaar waarschijnlijk weer zou afbreken, het werden er zes.”

Ronde van Vlaanderen

De werelduurrecordhouder lijkt gezien zijn huidige vorm een outsider voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. „Met de vorm die ik getoond heb in de Omloop Het Nieuwsblad en woensdag in Dwars door Vlaanderen is het duidelijk dat ik een finale kan rijden”, is de tijdritspecialist vol vertrouwen.

„Ik denk ook dat ik de betere renners kan volgen als er wordt aangevallen. Ik prefereer echter een korte finale. Mijn ervaring zegt me dat ik niet het beste uithoudingsvermogen heb. Hoe langer de finale, hoe groter het belang daarvan. Dus ben ik niet gebaat bij een lange finale.”

Bekijk ook: Mathieu van der Poel heeft slecht nieuws voor rivalen

Tyler Hamilton

Campenaerts is trouwens niet de eerste renner die zijn tanden beschadigd door tijdens een inspanningen te knarsen. Tyler Hamilton verbeet in de n Giro d’Italia van 2002 de pijn van een gebroken schouder en finishte uiteindelijk als tweede. Na de race moest hij elf van zijn tanden laten vervangen.