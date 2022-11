Van Gaal: ’Cillessen laatste weken niet in zijn beste vorm’

„Ik heb niet zoveel veranderd aan de groep”, stelde de 71-jarige oefenmeester. „Dus ik vond het wel komisch dat er zoveel gesproken werd over wie wel en niet, terwijl ik tientallen keren al aangaf dat het een goede groep was.”

„Alleen Jeremie Frimpong, Andries Noppert en Xavi Simons hebben nog geen interlandervaring”, vervolgde Van Gaal. „Frimpong had ik een aantal maanden geleden al willen oproepen, alleen toen was-ie geblesseerd. Simons is de laatste tijd in beeld gekomen door zijn reeks wedstrijden bij PSV. Noppert is de keeper in vorm, maar zonder enige WK-ervaring of wat dan ook.”

Cillessen

Hoewel hij aanvankelijk aangaf niet op individuele gevallen in te willen gaan, gaf de trainer al snel een korte toelichting over de keepers. „Ik weet niet of jij de laatste weken de wedstrijden van NEC hebt gezien, maar Cillessen is de laatste weken niet in zijn beste vorm. De enige keeper die de laatste weken echt in vorm is, is Noppert. Maar ik weet niet hoe dat volgende week is. Het is logisch dat Cillessen teleurgesteld is. Ik kan dat wel begrijpen. Hij is de meest ervaren keeper en heeft altijd geleverd bij Oranje, ook toen hij niet speelde in Valencia.”

Naakte speler

Van Gaal zei verder dat er meer dan zestig spelers in de gaten zijn gehouden. Daarvan zaten er 39 in de voorselectie. Hij belde er vrijdagochtend zelf elf af, de twee keepers kwamen voor rekening van keeperstrainer Frans Hoek. „Ik heb een uur en drie kwartier aan FaceTime gesprekken besteed”, lichtte Van Gaal toe. „En in Engeland was het nog vroeg. Ik heb zelfs een speler naakt gezien, die net uit bed was.”