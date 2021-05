Lucas Pratto maanden aan de kant, 8 schroeven in voet

Volgens Gustavo Goñi, de zaakwaarnemer van Pratto, neemt zijn herstel drie tot vijf maanden in beslag. „Ze moesten acht schroeven plaatsen, maar de specialisten vertelden mij dat zoiets normaal is bij dit soort operaties. De afgelopen nacht was behoorlijk pijnlijk voor hem”, verklaarde Goñi tegenover TyCSports/Sportia.

Pratto viel tijdens de Klassieker in de 79e minuut in. Hij raakte vlak voor het eindsignaal geblesseerd toen hij een duel met Davy Klaassen aanging. De Zuid-Amerikaan moest van het veld worden gedragen.

Feyenoord nam Pratto in januari op huurbasis over van River Plate. Trainer Dick Advocaat deed nauwelijks een beroep op de spits, die deze zomer terugkeert naar Argentinië.