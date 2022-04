Snoeiharde nederlaag voor Michael van Gerwen

Van Gerwen kreeg slechts één kans op een dubbel tegen Humphries en kwam niet verder dan een gemiddelde van 90,4. Dat stond in schril contrast met zijn prestaties eerder op de zondag.

Toen maakte hij nog indruk door voormalig wereldkampioen Rob Cross met 6-3 naar huis te sturen. Hij eindigde die partij door 126 uit te gooien en zijn gemiddelde was met 103,7 uitstekend.

Ook in zijn partij tegen MichKeegan Brown kwam de Nederlander heel goed voor de dag. Tegen de nummer 64 van de Order of Merit keek Van Gerwen al snel tegen een 4-0 voorsprong aan en die marge gaf hij niet meer uit handen. Ook in deze partij was zijn gemiddelde goed: 102,58.

Plaisier strandde bij de laatste acht. De Nederlander liet zich het hele toernooi uitstekend zien met een overwinning op wereldtopper Joe Cullen en ook rekende hij knap af met Dirk van Duijvenbode. Humphries riep Plaisier uiteindelijk een halt toe (5-6).