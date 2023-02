Ook oud-Ajacied Benni McCarthy maakt naast Erik ten Hag indruk bij Manchester United

Volgens The Daily Mail heeft Jaden Sancho bij de technische leiding gevraagd om één-op-één-sessies met de Zuid-Afrikaanse coach. De Engelse buitenspeler is onder de indruk van de resultaten die de oud-Ajacied heeft geboekt tijdens diens privétrainingen met Marcus Rashford.

De Engels international (25) lijkt in het eerste jaar onder Ten Hag eindelijk zijn belofte in te lossen. Hij maakte dit seizoen al meer treffers dan in zijn beste jaar tot nu toe bij Manchester United. De teller staat op dit moment op 24 doelpunten in 36 duels. Tot dusver was 2019/2020 het beste jaar van Rashford bij The Red Devils, met 22 treffers in 44 wedstrijden.

Alejandro Garnacho

Ondertussen lijkt een andere dit seizoen doorgebroken speler zijn contract te gaan verlengen bij Manchester United. Alejandro Garnacho ligt nog tot medio 2024 vast, maar staat op het punt zijn handtekening te zetten onder een verbeterde en langere verbintenis, zo meldt The Daily Mail.

De in Spanje geboren Argentijn maakte vorig jaar zijn debuut voor United. Inmiddels kwam hij 27 keer uit voor de hoofdmacht en was hij goed voor drie treffers.

FC Barcelona

Ten Hag hoopt donderdag in de return van de tussenronde van de Europa League tegen FC Barcelona weer te kunnen beschikken over Harry Maguire, Antony en Antony Martial. Het drietal miste afgelopen weekeinde de competitiewedstrijd tegen Leicester City (3-0) wegens lichte blessures. Verdediger Lisandro Martínez en middenvelder Marcel Sabitzer keren terug van een schorsing.

De eerste wedstrijd tussen Barcelona en Manchester United eindigde vorige week in 2-2. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales van de Europa League.