Eerste witte zakdoekjes bij ADO voor Kuyt: ’Snap de emoties’

Op de tribunes van het Cars Jeans Stadion kwamen vrijdagavond dan ook de witte zakdoekjes kwamen tevoorschijn. Ook maakten fans verbaal hun onvrede kenbaar. Zo werd er geroepen om de terugkeer van Giovanni Franken, die na zijn interim-periode vorig jaar nu weer de beloften onder zijn hoede heeft.

Na afloop gaf Kuyt bij ESPN te kennen begrip te hebben voor die onvrede. „Ik snap de emoties en dat er om mijn vertrek wordt geroepen snap ik ook. Leuk is anders.” Verder is de trainer complimenteus over de eigen aanhang. „Ik ben eerder dit seizoen kritisch op ze geweest toen ze negatief waren richting de ploeg, maar ze bleven nu achter de ploeg staan. Daar ben ik blij om. Nu moet ik met mijn staf keihard aan de slag om dit om te draaien.”

Van der Weerden

In die staf zit Chris van der Weerden niet langer. De assistent vertrekt met onmiddelijke ingang naar Arnhem, waar hij de rechthand wordt van Phillip Cocu, zo liet Kuyt weten. „Chris heeft in kleedkamer bekend gemaakt dat hij vanaf morgen naar Vitesse gaat.”

Voor hem komt het vertrek niet als een verrassing. „Ik kende zijn relatie met Phillip, niet alleen vriendschappelijk maar ook zakelijk. Dat wisten we, dus we waren redelijk goed voorbereid als hij die stap zou maken.” De opvolger van Van der Weerden heeft ADO bijna binnen. „Alleen zolang er geen contract getekend is, lijkt het me niet verstandig zijn naam te noemen.”