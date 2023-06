Ajax heeft overeenstemming over Maduro

Hedwiges Maduro. Ⓒ ANP/HH

Ajax lijkt de tweede assistent van Maurice Steijn dan ook binnen te hebben. De transfer van Hedwiges Maduro - nu nog assistent bij promovendus Almere City - naar Amsterdam is zo goed als in kannen en kruiken. Bronnen bevestigen de berichtgeving van ESPN, waar de Maduro analist is.