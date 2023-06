Almere City wenst Hedwiges Maduro veel succes bij Ajax

Over de inhoud van die overeenkomst wil de directeur niets kwijt, maar volgens bronnen rondom Ajax betalen de Amsterdammers enkele tonnen euro’s en wordt de mogelijkheid van huurspelers nader onderzocht. „Het liefst hadden we Hedwiges behouden”, aldus Bes. „Maar een overstap naar Ajax was zijn wens. We zijn Hedwiges dankbaar voor zijn bijdrage aan de promotie naar de Eredivisie en wensen hem veel succes.”

Steijn werd woensdag al gepresenteerd bij de Amsterdammers met Said Bakkati. Voor oud-Ajacied Maduro gold dat niet, Almere City zou de voormalig middenvelder niet zomaar willen laten gaan. De plooien lijken nu gladgestreken en Maduro zou zelf ook akkoord zijn over een contract.

Maduro promoveerde zondag als assistent-trainer van Almere City naar de Eredivisie. De 38-jarige trainer is een bekend gezicht in Amsterdam. Hij kwam tussen 2004 en 2007 zeventig duels in actie voor Ajax. Daarnaast doorliep hij er de jeugdopleiding. Maduro droeg verder het shirt van Valencia, Sevilla, PAOK Saloniki, FC Groningen en Omonia Nicosia. Achttien keer kwam hij uit voor het Nederlands elftal.