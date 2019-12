Het WK van dartsbond BDO vindt dit jaar voor het eerst niet meer plaats op de Lakeside, waar de wereldtitelstrijd van de tegenhanger van het prestigieuze PDC sinds 1978 werd gehouden. Het evenement in Frimley Green is voor Van Gerwen een goede voorbereiding op het aanstaande PDC WK, waar hij vanaf 13 december de titel verdedigt. Mighty Mike kroonde zich inmiddels drie keer (2014, 2017 en 2019) tot wereldkampioen.

„De demonstratietoernooien zijn vooral goed om ritme op te doen en te houden”, aldus Van Gerwen, die het volgende week in een ’vriendschappelijke partij’ ook nog opneemt tegen de legendarische Phil Taylor, die in zijn carrière liefst zestien wereldtitels veroverde.

In de finale van het demonstratietoernooi versloeg wist Van Gerwen te winnen van Luke Humphries. Dat deed hij met 4-1 in legs. Eerder had hij in de halve finales al goede vriend Vincent van der Voort met 4-0 verslagen. ’Michael van Gerwen wint op Lakeside’, een kop die tot enkele jaren terug zou betekenen dat hij de wereldtitel zou hebben gepakt. Zo won Raymond van Barneveld er vier (1998, 1999, 2003 en 2005) van zijn in totaal vijf wereldtitels.

Het echte PDC WK begint over zo’n twee weken in het Londense Alexandra Palace. Van Gerwen start op de openingsavond (vrijdag 13 december) in de tweede ronde zijn jacht op titelprolongatie met een partij tegen of Jelle Klaasen of Kevin Burness.