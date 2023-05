Skiffeurs Karolien Florijn en Lennart van Lierop veroveren Europese titel in stijl

De 29-jarige roeier van Sköll kende een ongekend goed voorseizoen, maar raakte geblesseerd en verloor een zekere plek in de dubbelvier. Omdat Van Lierop bij de wintertrials steevast bij de beste drie eindigde, kreeg hij van bondscoach Eelco Meenhorst de kans om zich op de EK in de skiff te laten zien.

En die skiff is geen onbekend terrein voor Van Lierop, die de lichte eenmansboot een aantal jaar geleden omwisselde voor het zware werk. Hij won onder andere de Henley Regatta en werd Nederlands kampioen.

Eindsprint

De skiffeur had zich met enige moeite weten te plaatsen voor de finale, maar in de eindstrijd liet hij het hele veld zijn hielen zien, mede dankzij een fenomenale eindsprint waarin hij onder andere de Duitse wereldkampioen Oliver Zeidler klopte. Van Lierop volgt Melvin Twellaar op, die vorig jaar in München verrassend de snelste was in de koningsklasse.

Lennart van Lierop Ⓒ ANP/HH

Voor Karolien Florijn was de finalerace dagelijkse kost. Het 25-jarige paradepaardje van de Nederlandse roeivloot was op het ruwe water van Bled ruim vijf seconden sneller dan de Zwitserse Katharina Janzen.

Klasse apart

Florijn stapte vorig seizoen over van de ‘vierzonder’, waarmee ze zilver won op de Spelen van Tokio, naar de skiff. Het bleek een gouden greep van bondscoach Eelco Meenhorst.

In recordtijd bleek Florijn een klasse apart in de eenmansboot. Ze veroverde het EK-goud en werd in Racice de eerste Nederlandse wereldkampioen in het open skiff-veld.

Familiegoud

In Bled verdedigde het supertalent dus met succes haar EK-titel. In september kan zij in Belgrado ook de wereldtitel twee jaar op rij winnen. Maar het échte vizier is uiteraard gericht op Parijs, waar Florijn het derde olympische familiegoud wil binnenhalen.

Vader Ronald Florijn won immers tweemaal olympisch goud: in Seoul (1988) in de dubbeltwee en met de Holland Acht in Atlanta (1996). Florijn junior geldt als de absolute topfavoriet voor het goud in Parijs. De enige roeister die het haar moeilijk kan maken is Emma Twigg, de regerend olympisch kampioen in de skiff maar inmiddels wel aardig op leeftijd (36).

Zilvervloot

Aan het einde van de ochtend was de zilvervloot voor de Oranje-roeiers al binnengevaren. Eerst pakte de ‘vierzonder’ bij de mannen zilver achter de ongenaakbare Britten, niet veel later werden Ymkje Cleverling en Veronique Meester tweede in de ‘tweezonder’. De ploeg van de Canadese bootcoach

Michelle Darvill leek het goud te gaan pakken, maar een foutje en een snelle Roemeense eindsprint voorkwamen dit.

De mannen vierzonder is wat gemiddelde leeftijd betreft de jongste van de nationale roeiploeg. De jonge Santpoorters Guus Mollee (21) en Olav Molenaar (24) en Gert-Jan van Doorn (24) gelden zowel letterlijk als figuurlijk als grote talenten. Nelson Ritsema (28) is de nestor van de ploeg.

Tweemaal brons

Verder werden er zondag ook nog drie bronzen medailles gewonnen: zowel bij de mannen (Stef Broenink en Melvin Twellaar) als de vrouwen (Laila Youssifou en Roos de Jong) snelde de dubbeltwee als derde over de meet.