Medvedev treft ’wonderboy’ Rune in finale Masters-toernooi Rome

De finale werd twee keer onderbroken vanwege de regen in Rome. Het was enige tijd twijfelachtig of de halve finale wel op zaterdag voltooid kon worden, maar rond 21.30 uur was de baan toch bespeelbaar.

Na de tweede onderbreking, bij 5-4 in de eerste set, oogde Tsitsipas enige tijd niet geconcentreerd. Bij 5-5 stond hij na een 40-0-voorsprong alsnog zijn servicegame af en Medvedev haalde de set binnen. De Rus nam in de tweede set een break voorsprong en Tsitsipas oogde geïrriteerd. Desniettemin wist hij zich met de steun van het publiek terug in de wedstrijd te knokken. Ook bij 5-5 in de tweede set werd hij gebroken en Medvedev maakte het overtuigend af met een aantal dropshots in de laatste game.

Tekst gaat door onder de video.

De 27-jarige Medvedev heeft al vijf Masters-toernooien gewonnen, maar die werden allemaal op hardcourt gespeeld. De Rus presteerde de afgelopen jaren beduidend minder op gravel en wist pas bij zijn vijfde deelname op Roland Garros een wedstrijd te winnen.

Holger Rune als tegenstander

Zondag neemt Medvedev het op tegen de Deen Holger Rune. Rune was te sterk voor Casper Ruud in de eerste halve finale van het graveltoernooi van Rome.

In aanloop naar de halve finale had Rune, de nummer 4 van de wereldranglijst, titelhouder Novak Djokovic uitgeschakeld. Ruud (de nummer 7 op de wereldranglijst) versloeg Francisco Cerundolo in zijn kwartfinale.

De eerste set ging zeer gelijk op tussen Rune en Ruud. Bij een 6-6 stand moest een tiebreak de beslissing geven. De Noor was daarin ruim te sterk: 7-2.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ruud leek in de tweede set hard op weg naar een gemakkelijke zege. Bij een 4-2 achterstand knokte Rune zich echter terug tot 4-4 en uiteindelijk pakte hij ook de set. Daardoor was de stand in de wedstrijd weer gelijk.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Het momentum van de tweede set nam Rune ook mee naar de laatste. Hij was daarin ruim te sterk voor Ruud (6-2) en behaalde daarmee zijn eerste finale op het graveltoernooi van Rome.

Bekijk ook: Haase en Van de Zandschulp naar dubbelfinale in Rome