Deens wonderkind slaat opnieuw toe Rune schakelt Ruud uit en staat in finale Rome

Door onze Telesportredactie

Holger Rune Ⓒ ANP/HH

Holger Rune was te sterk voor Casper Ruud in de eerste halve finale van het graveltoernooi van Rome. De 20-jarige Rune staat zondag in de finale tegen de winnaar van het duel tussen Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas. In aanloop naar de halve finale had Rune, de nummer 4 van de wereldranglijst, titelhouder Novak Djokovic uitgeschakeld. Ruud (de nummer 7 op de wereldranglijst) versloeg Francisco Cerundolo in zijn kwartfinale.