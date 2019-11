Van Gerwen haalt keihard uit naar collega-darter

Michael van Gerwen is niet blij met Mervyn King. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen heeft opnieuw hard uitgehaald naar collega-darter Mervyn King. „Hij wilde er geen wedstrijd van maken”, stelde de nummer één van de wereld na zijn zege op de 53-jarige Brit. „Hij klaagde over alles: de wind, het dartbord en een aantal bouncers. Maar dat laatste had ik ook. Hij was weer de oude ’Merv’ en iemand als hij is slecht voor het darts.”