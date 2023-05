Premium Het beste van De Telegraaf

Rvc-voorzitter neemt zomer de tijd: ’Ambitie en doel iemand met Ajax-achtergrond binnen te halen’ Eringa: ’Van der Sar heeft het geweldig gedaan’

Door Mike Verweij

Edwin van der Sar Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ajax neemt twee maanden de tijd om een opvolger voor de opgestapte Edwin van der Sar te vinden. ,,Natuurlijk doen we aan successieplanning”, zegt rvc-voorzitter Pier Eringa. ,,Maar het vertrek van Edwin komt sneller dan gedacht. Onze ambitie is en doel is iemand met een Ajax-achtergrond binnen te halen en die in de directie te krijgen”, geeft Eringa aan dat diegene niet persé de algemeen directeur hoeft te zijn.