Snelheidsduivel Jeremiah St. Juste troeft Erling Haaland af

De 24-jarige Nederlander neemt het seizoensrecord over van Erling Haaland. De Noor kwam eerder dit seizoen tot een topsnelheid van 36,01 kilometer per uur. Alphonso Davies maakt de top 3 compleet met een snelheid van 35,97 kilometer per uur.

Sinds de snelheid van spelers wordt gemeten is er slechts één speler die ooit sneller was dan de rappe Nederlander. Voormalig Borussia Dortmund-speler Achraf Hakimi liet tijdens zijn periode bij de Duitse club in 2019 een snelheid van 36,20 kilometer per uur noteren.