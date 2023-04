Red Bull-teambaas Christian Horner weigert fout toe te geven

Verstappen worstelde met de staat van zijn banden en kwam na de tiende ronde naar binnen voor zijn stop. Op dat moment was Nyck de Vries echter al stilgevallen. Vlak nadat Verstappen zijn pitstop had gemaakt, kwam daarop de safety car de baan op, waardoor Verstappen terugviel naar de derde plek en Sergio Pérez en Charles Leclerc profiteerden.

„We konden maar een glimp opvangen van De Vries. Op dat moment zagen we dat hij nog vier wielen op de auto had, dachten we dat hij de muur niet had geraakt, liep zijn motor nog en leek het alsof hij achteruit zou gaan rijden. Dan verwacht je niet dat het een safety car wordt”, aldus Horner.

Toen De Vries (die de muur dus wel had geraakt) van zijn engineer te horen kreeg dat er niets meer te doen was, en dus definitief duidelijk werd dat er een safety car zou komen, reed Verstappen net de pitstraat in.

Opmerkelijke verklaring

De verklaring van Horner is opmerkelijk, omdat ook op de televisiebeelden direct goed te zien was dat het linkervoorwiel van de AlphaTauri van De Vries helemaal krom stond. Vanuit dat oogpunt valt Red Bull dus zeker wat aan te rekenen.

Verstappen vond dat ook. „Ik zag op de schermen wel dat er een auto was stilgevallen, maar het team heeft natuurlijk een veel beter overzicht. Op de beelden was blijkbaar duidelijk te zien dat het wiel (van De Vries, red.) beschadigd was en hij niet meer in staat zou zijn om nog terug naar de pitstraat te rijden. Dat heeft me daarna wel pijn gedaan. We zullen dat goed moeten analyseren.”