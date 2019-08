Ryan Lochte verovert na schorsing direct nationale zwemtitel

Een dag na zijn 35e verjaardag veroverde hij zijn eerste nationale titel sinds 2014. Lochte won de 200 meter wisselslag in 1.57,76. Het was zijn enige optreden in een finale tijdens de wedstrijden in Stanford. Met zijn tijd was hij bij de WK in Gwangju buiten de finale gebleven.

Lochte, die in Tokio voor de vijfde keer aan de Olympische Spelen wil deelnemen, was voor veertien maanden geschorst. Niet vanwege een positieve dopingtest, maar wegens het gebruik van een infuus om een vitaminen-product tot zich te nemen.

Dat had hij, zo bleek uit een post op sociale media, zichzelf toegediend en niet in een ziekenhuis met toestemming van de antidopingautoriteit. Het was zijn tweede schorsing na de uitsluiting die hij kreeg wegens wangedrag tijdens de Spelen van Rio. Lochte veroverde sinds zijn eerste olympische deelname in 2004 liefst zes gouden medailles.