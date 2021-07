Lionel Messi vogelvrij: hoe de superster FC Barcelona steeds nerveuzer maakt

Premium EK voetbal

Pakt Jorginho na Champions League ook Europese titel? Het lukte weinig sterren

Italië is in glanzende vorm neergestreken in Londen voor de halve finale tegen Spanje. Geen wonder, na drie gewonnen groepsduels in Rome boekten de Azzurri ook al een zege op Wembley bij een vorig bezoek.