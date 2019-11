Pak slaag voor PSV in Portugal

Omdat PSV’s concurrent LASK Linz in Noorwegen te sterk was voor Rosenborg (1-2) moet PSV zowel Sporting als Linz voor zich dulden. Op basis van het onderling resultaat kunnen de Brabanders sowieso niet meer over de Oostenrijkers heen, zodat de kans bestaat dat PSV met tien punten uitschakeling moet slikken.

Resultaat noodzakelijk

De Eindhovenaren begonnen het duel in Estadio Jose Alvalade in de wetenschap dat een resultaat eigenlijk wel noodzakelijk was om de kansen op de tweede ronde levendig te houden. Maar na een kwartier konden die ambities eigenlijk al de ijskast in. Doelman Lars Unnerstall kon eerst Bruno Fernandes nog van scoren afhouden, maar luttele seconden later was het toch raak.

Opnieuw Fernandes stond met een listige ’doortikbal’ aan de basis van de 1-0. Nick Viergever liet zich makkelijk aftroeven door Luiz Phellype, die Unnerstall klopte met een kopbal in de lange hoek. Zeven minuten later pegelde Fernandes van 25 meter met een loepzuiver schot via de binnenkant van de paal de 2-0 binnen.

Teugels laten vieren

Gesteund door de snelle 2-0 voorsprong liet Sporting de teugels wat vieren en kwam PSV een aantal keer gevaarlijk opzetten richting het vijandelijke doel. Bruma kon een steekpass echter niet afronden door goed keeperswerk van Luis Maximiano, en niet veel later schoot de Portugees vanaf de rechterkant van het strafschopgebied hard voorlangs. Tussendoor mocht Mohamed Ihattaren nog aanleggen voor een vrije trap, maar de linkspoot kwam niet verder dan de muur.

Kort voor rust maakte Jeremy Mathieu helemaal een einde aan alle illusies voor PSV met betrekking tot een goed resultaat. Nadat de bezoekers eerst nog via een scrimmage op miraculeuze wijze aan een tegengoal waren ontsnapt, schoot Mathieu uit de daaropvolgende corner de 3-0 alsnog binnen. Van Bommel besloot in de rust tot een dubbele wissel. Pablo Rosario en Bruma mochten gaan douchen, Gaston Pereiro en Cody Gakpo waren hun vervangers.

Strafschop

Ihattaren kreeg in de beginfase van de tweede helft nog dé kans om PSV terug in de wedstrijd te brengen, maar de middenvelder schoot een voorzet vanaf links tegen doelman Maximiano aan. Balverlies van Steven Bergwijn leidde uiteindelijk de 4-0 in. Marcos Acuña begon aan een solo, die uiteindelijk een halt werd toegeroepen door Timo Baumgartl. Maar wel ten koste van een penalty, die door Fernandes werd ingeschoten.