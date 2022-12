Frédéric Vasseur nieuwe teambaas Ferrari

Vasseur heeft al een lange loopbaan in de autosport achter de rug. Zo richtte hij in de jaren negentig opleidingsteam ART Grand Prix op. De huidige Ferrari-coureur Charles Leclerc reed namens dat team in de Formule 3. Onder anderen de latere Formule 1-wereldkampioenen Nico Rosberg en Lewis Hamilton vertegenwoordigden ART in de Formule 2, toen GP2 genaamd. Nyck de Vries deed dat in 2019 ook en pakte dat jaar eveneens de titel.

In de Formule 1 werd Vasseur in 2016 teambaas van Renault, maar na een jaar vertrok hij alweer vanwege een verschil van inzicht. Sinds medio 2017 is de ervaren Fransman teambaas en CEO van Sauber, dat tegenwoordig als Alfa Romeo door het leven gaat in de koningsklasse en vanaf 2026 als Audi.

Vasseur praat hier met Charles Leclerc tijdens hun tijd bij Sauber. Ⓒ ANP/HH

Leclerc debuteerde in 2018 namens Sauber in de Formule 1 en werkte toen dus al samen met Vasseur. Diens voorganger Binotto vertrekt na liefst 28 jaar bij Ferrari. Hij was de voorbije vier seizoenen eindverantwoordelijke bij de oudste renstal in de koningsklasse. Dit jaar leek de Scuderia eindelijk weer competitief genoeg om te strijden voor de wereldtitel. Mede door betrouwbaarheidsproblemen en strategische miskleunen was het kampioenschap evenwel rond de zomerstop alweer uit zicht.

Met Vasseur hoopt Ferrari-topman John Elkann nu de juiste man binnenboord te hebben om successen te boeken. De laatste Ferrari-coureur die wereldkampioen werd was Kimi Räikkönen in 2007.

„Ik ben verheugd en voel mij vereerd om de leiding van Ferrari over te nemen als teambaas”, reageert Vasseur. „Als iemand die altijd een levenslange passie voor autosport heeft gehad, heeft Ferrari voor mij altijd het toppunt van de racewereld vertegenwoordigd. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het getalenteerde en echt gepassioneerde team in Maranello om de geschiedenis en het erfgoed van de Scuderia te eren en te presteren voor onze Tifosi over de hele wereld.”