Leknessund tweede Noor ooit aan de leiding in Giro d’Italia Evenepoel doet roze cadeau: concurrentie vergeet wereldkampioen loer te draaien

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Remco Evenepoel rijdt de komende dagen niet in het roze. Ⓒ ANP/HH

LAGO LACENO - Missie geslaagd zou je zeggen. Voor de één, de nieuwe rozetruidrager Andreas Leknessund, is dat zeker het geval. Voor de ander, Remco Evenepoel die het tricot moedwillig kwijtspeelde, is er ook sprake van blijdschap. De titelfavoriet hoeft daardoor voorlopig geen extra energie- en tijdrovende activiteiten meer te ondergaan. Maar waren er in de vierde Giro-rit met aankomst bergop toch tekenen van naderend onheil?