Mark Flekken grijpt met Freiburg naast Champions League-ticket

Freiburg moest zelf winnen bij Leverkusen, de nummer 3 van de Bundesliga, om Leipzig nog in te halen en Leipzig moest dan verliezen bij Arminia Bielefeld. Leipzig stond lange tijd met 1-0 achter en Freiburg maakte in de slotfase gelijk, waardoor Freiburg even aan één doelpunt genoeg zou hebben om de vierde plaats over te nemen. Treffers in de blessuretijd bij beide duels zorgden ervoor dat dat niet gebeurde. Voor Leipzig maakte Willi Orbán de 1-1. Bielefeld eindigde als zeventiende en degradeert net als SpVgg Greuther Fürth uit de Bundesliga.

1. FC Union Berlin won met 3-2 van VfL Bochum en verzekerde zich zo van de vijfde plaats. Union, waar de in Amsterdam geboren aanvaller Sheraldo Becker al in de 19e minuut werd gewisseld, gaat daardoor volgend seizoen spelen in de Europa League. In het seizoen 2001-2002 speelde de club uit Berlijn voor het laatst op dit niveau, toen het toernooi nog de UEFA Cup heette. 1. FC Köln plaatste zich als nummer 7 van de Bundesliga voor de Conference League.

De topschutters Robert Lewandowski en Erling Haaland maakten beiden in hun waarschijnlijk laatste duel voor hun club een doelpunt. Lewandowski scoorde voor Bayern München tijdens het 2-2-gelijkspel tegen VfL Wolfsburg en eindigde na 34 competitieduels op 35 doelpunten. De Poolse spits heeft gezegd te willen vertrekken bij Bayern en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met FC Barcelona. Wolfsburg kwam, mede dankzij een assist van basisspeler Micky van de Ven, terug van een 2-0-achterstand.

Haaland maakte voor Borussia Dortmund uit een strafschop de gelijkmaker tegen Hertha BSC (2-1-winst) en werd in de slotfase gewisseld. De Noor kwam dit seizoen tot 22 competitiedoelpunten in 24 wedstrijden. Volgend seizoen speelt de 21-jarige spits waarschijnlijk voor Manchester City, dat al een akkoord heeft bereikt met Dortmund over een transfer. Haaland moet het zelf nog wel eens worden met de Engelse topclub.

Van Bronckhorst en Rangers met zege richting finale Europa League

Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft met Rangers FC het laatste duel van de competitie gewonnen. Dankzij de 3-1-overwinning op Heart of Midlothian kende de nummer 2 van Schotland een goede voorbereiding op de Europa League-finale tegen Eintracht Frankfurt van woensdag. Rangers wist al dat de tweede plek in de competitie het hoogst haalbare was nadat Celtic woensdag de titel had veroverd.

Ook Celtic won zijn laatste wedstrijd, met 6-0 van Motherwell. De ingevallen Georgios Giakoumakis, voormalig speler van VVV-Venlo, maakte de vijfde en zesde treffer voor de landskampioen. Bij Motherwell viel Kevin van Veen nog in.