Zandvoort vol begrip: ’Geen race wie het zieligst is’

Sportief directeur Jan Lammers (tweede van links) met Max Verstappen, Arie Luyendyk en Jos Verstappen bij de opening van het vernieuwde Zandvoort. Ⓒ FRITS VAN ELDIK

Natuurlijk is er in Zandvoort teleurstelling over het niet doorgaan van de Grand Prix van Nederland op 3 mei. Toch is er vooral begrip voor de situatie, waarin nogmaals blijkt dat sport slechts bijzaak is.