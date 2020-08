AZ verliest ook oefenduel met PEC Zwolle

Zian Flemming maakte in de 68e minuut de enige treffer. Trainer Arne Slot had na een uur zo’n beetje zijn hele basisploeg gewisseld. Voor Calvin Stengs, Myron Boadu, Ron Vlaar en Pantelis Hatzidiakos kwam de oefenwedstrijd nog te vroeg. Zij zijn nog niet fit.

AZ verloor vorige week ook al van FC Utrecht (0-1) en Racing Genk (0-1). De tweevoudig landskampioen bereidt zich voor op een duel in de tweede voorronde van de Champions League, dat voor 25 of 26 augustus op de agenda wordt gezet.

AZ heeft nog een protest lopen bij de UEFA tegen de verdeling van de de Europese tickets. De club vindt dat het meer recht heeft dan Ajax op het beste ticket voor de Champions League.

AZ stond in punten gelijk met Ajax toen het seizoen in de eredivisie werd afgebroken. De KNVB wees Ajax als nummer 1 aan op basis van en beter doelsaldo. AZ vindt dat de KNVB eerst naar het onderlinge resultaat had moeten kijken.