Winnend Sparta van tobber naar subtopper in Eredivisie

Zelfs zonder smaakmaker Vito van Crooij in de basis legde Sparta geregeld gevarieerde aanvalspatronen op de mat. De smaakmaker van de eerste weken voelde zich al na de 3-1 zege van vorige week op Emmen ziek. Volgens Steijn viel hij in een paar dagen vijf kilo af. Een basisplaats was niet verantwoord. Van Crooij begon op de bank en deed het laatste kwart van het duel mee.

Zijn absentie had de nodige verschuivingen tot gevolg. Maar dat deerde Sparta niet. Met een doeltreffende schuiver uit een hoekschop plaveide rechtsback Dirk Abels al vroeg het pad naar de zege. Het was pas de tweede treffer in de Eredivisie van de 25-jarige Udenhouter, die eerder alleen bij de sensationele 4-4 tegen AZ productief was.

Fout Cillessen?

Nog binnen het half uur bezegelde Jonathan de Guzman het lot van NEC. Hij versloeg na voorbereidend werk van onder meer de Japanner Koki Saito doelman Jasper Cillessen met een schuiver.

Van iemand die straks bij het WK in Qatar onder de lat van Oranje wil staan, had je beter weerwerk mogen verwachten.

NEC hield zich het eerste bedrijf vooral bezig met het verkennen van de grenzen van de in de Eredivisie debuterende Robin Hensgens. De 29-jarige Limburgers moest optreden tegen een bodycheck met de schouder van Oussama Tannane, die niet veel later rollebollende met een tegenstander op het veld lag. Met een gele kaart voor Souffian Elkarouani kreeg Hensgens de controle terug, al werd de linksback van NEC bij zijn eerste vergrijp het slachtoffer.

Jasper Cillessen had de 2-0 kunnen hebben. Ⓒ ProShots

Licht ontvlambaar

Sparta had op dat moment het behoud van het eigen record al veilig gesteld. NEC zou voor de achtste keer op rij gelijk kunnen spelen en daarmee een ’prestatie’ van de Rotterdammers in een grijs verleden kunnen evenaren. Zover kwam het niet. Sparta hield de traditie in stand dat het op de verjaardag van Het Kasteel, dat zondag het 106-jarig bestaan vierde, geen wedstrijden verliest.

NEC, dat zich deze keer eens wel in de handen zou hebben gewreven met een gelijkspel, bleef demonstreren waarom het tot de minst scorende ploegen van de Eredivisie behoort. Sparta-doelman Nick Olij moest voornamelijk in actie komen bij pogingen van een respectabele afstand. Die machteloosheid bleef irriteren. Tannane kreeg geel na nog maar eens een overtreding. Die kaart werd met gejuich begroet.

De spelers van NEC bleven licht ontvlambaar. Hensgens volstond na een ordinaire knokpartij met Vito van Crooij en Calvin Verdonk als hoofdrolspelers met twee gele kaarten. Maar Sparta laat zich dit seizoen door niets uit het veld slaan, zocht in de slotfase weer de aanval en miste nog een paar kansen om de overwinning verder uit te bouwen. Daar treurde niemand om. Het seizoen is voor Sparta tot op heden een groot feest.

Trainer Steijn beleeft met Sparta beste seizoensstart in 31 jaar

Sparta Rotterdam beleeft onder trainer Maurice Steijn de beste seizoensstart in 31 jaar. Na tien wedstrijden in de Eredivisie heeft Sparta 17 punten, waarmee het in de subtop bivakkeert. „Het gaat gewoon hartstikke goed”, zei Steijn na de zege op NEC.

De 48-jarige Hagenaar begon eind april bij Sparta, enkele maanden eerder dan gepland. Steijn stapte vervroegd in nadat Henk Fraser was opgestapt. Vier wedstrijden voor het einde van de competitie stond Sparta toen onderaan. Onder leiding van Steijn wisten de Rotterdammers niet alleen rechtstreekse degradatie te voorkomen, maar ook de play-offs te ontlopen.

Dit seizoen boekte Sparta al vijf overwinningen. De ploeg van Steijn verloor alleen van AZ, Ajax en Feyenoord. „Het is een combinatie van heel goed werken met z’n allen en rust door de hele club heen”, zei Steijn tegen ESPN. „En ik heb goede spelers. Als trainer ben je afhankelijk van je materiaal. Het zijn goede karakters en we hebben op heel veel posities een dubbele bezetting en verschillende mogelijkheden. Het valt elke keer de goede kant op voor ons.” Vorig seizoen had Sparta na tien wedstrijden 7 punten.