Cambuur slaat gat met De Graafschap

Een minuut voor rust kwamen de Friezen op voorsprong. Robert Mühren opende de score, op aangeven van Ragnar Oratmangoen. Cambuur liep na de hervatting verder uit door een eigen treffer van Raymond Huizing.

In de 90e minuut werd het nog even spannend, toen Tim Pieters scoorde voor Jong FC Utrecht. Een minuut later herstelde Issa Kallon de marge weer.

Go Ahead boekt ruime zege

Go Ahead Eagles boekte bij Jong AZ een regelmatige 3-0 zege. De ploeg van trainer Kees van Wonderen naderde nummer 4 NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie tot op drie punten.

Jeroen Veldmate bracht de bezoekers halverwege de eerste helft uit een strafschop op voorsprong. Robin Lathouwers vloerde Bas Kuipers op de rand van het strafschopgebied, maar de Deventenaren mochten van elf meter aanleggen. Het was voor Jong AZ de tweede tegenvaller in korte tijd, want even daarvoor had trainer Michel Vonk Zakaria Aboukhlal al geblesseerd zien uitvallen.

Sam Beukema (tweede van links) wordt gefeliciteerd na zijn 0-3. Ⓒ BSR Agency

In de tweede helft liep Go Ahead binnen een kwartier uit naar 3-0, en opnieuw mocht het de Alkmaarse defensie dankbaar zijn. Keeper Beau Reus schoof een bal zomaar in de voeten van Erkan Eyibil, die meteen Giannis Botos bediende. De middenvelder schoot feilloos raak.

Drie minuten later kopte Sam Beukema de derde goal via de lat binnen na een vrije trap van Luuk Brouwers.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie