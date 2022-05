Premium Het beste van De Telegraaf

Maandenlange revalidatie en streep door EK harde klap voor handbalster Zware blessure wordt ook mentale test voor Larissa Nusser

Door Lisa Schoenmaker

Larissa Nusser gaat een lang revalidatietraject tegemoet. Ⓒ ANP/HH

Op het moment dat Larissa Nusser in de competitiewedstrijd tegen Herning-Ikast Håndbold naar de grond ging, schoot het nog geen seconde door haar hoofd dat het foute boel was. Ruim een dag later kwam de klap alsnog. De 22-jarige speelster van Odense én belangrijke kracht van Oranje staat maanden buitenspel met een zware blessure. Een enorme dreun voor de spelverdeelster.