Italië start al met inentingen voor EK-gangers

Dat zegt de Italiaanse bond maandag. De spelers van het Italiaans elftal krijgen het vaccin ofwel in het Instituut van Infectieziekten in Rome, of in een universiteitskliniek in Milaan.

Voor het team van bondscoach Roberto Mancini is er een strak tijdschema. Meteen na het einde van de competitie op 23 mei begint een trainingskamp van vijf dagen op Sardinië. Het EK begint op 11 juni met de openingswedstrijd van Italië tegen Turkije, in Rome.

Olympiërs

Italië wil binnenkort ook de atleten die aan de Olympische Spelen deelnemen gaan vaccineren, liet de buitengewone commissaris voor de coronapandemie, Francesco Figliuolo, weten bij de opening van een vaccinatiecentrum in Rome.

Vorige maand liet de KNVB weten dat de bond ook graag zou zien dat de internationals van Oranje in de aanloop naar het EK zouden worden ingeënt, maar de bond daarbij afhankelijk is van het aantal beschikbare vaccins en de keuzes van de overheid. „Die bepaalt op welk moment bepaalde groepen kunnen worden gevaccineerd.”