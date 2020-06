Stekelenburg geeft met Ajax-terugkeer gehoor aan ’oproep’ Pierie

De jonge verdediger deelde na de bekendmaking van de transfer via een Instagram een foto ’uit de oude doos’ van zichzelf als 4-jarige in een Ajax-pakje, met de keeper.

„Kom over 15 jaar terug! Dan ben ik er ook!”, doet Pierie voorkomen, alsof hij dat destijds heeft gezegd tegen Stekelenburg. De goalie kwam na zijn eerste periode bij Ajax uit voor AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton.

Pierie werd vorig jaar door Ajax overgenomen van sc Heerenveen, waar hij een vaste basisklant was. De Amsterdammers betaalden een slordige vier miljoen euro voor de linksbenige verdediger, die tot dusver vooral minuten maakte bij de beloftes.