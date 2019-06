Verstappen: ’Red Bull nog niet goed genoeg’

„Onze auto is niet beter dan Mercedes, ook al zitten we er al dichter op. De Red Bull van dit jaar is in zijn geheel niet zo’n goede auto als vorig jaar”, vertelde Verstappen aan Ziggo Sport.

Red Bull reed vorig jaar met motoren van Renault, maar brak aan het eind van dat jaar de samenwerking met de Franse leverancier. Vanaf dit jaar levert Honda de krachtbron. „Ik vind dat Honda het goed doet, maar het kan natuurlijk altijd beter. We moeten vooral als team blijven werken aan de verbetering van onze auto”, aldus de Limburgse Formule 1-coureur, die vrijdag in de tweede training zijn auto beschadigde nadat hij de zogeheten ’Wall of Champions’ raakte.

Voor zaterdag staan de derde vrije training en de kwalifcatierace op Circuit Gilles Villeneuve in Montréal op de rol. Verstappen verwacht dat hij beter zal presteren. „Er komt grip bij, dus ik hoop op een goede kwalificatie”, aldus de huidige nummer 4 in het WK, die dit jaar twee keer derde werd en vier keer als vierde finishte in de races.

