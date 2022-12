Raemon Sluiter niet langer coach van Tallon Griekspoor

Het is volgens Griekspoor tijd voor een nieuwe uitdaging. „We hebben de afgelopen twee jaar mooie dingen bereikt samen. Mooie ups, en natuurlijk ook een paar downs”, aldus de huidige nummer 96 van de wereld in de podcast De Tennistafel.

Op de vraag wat de doorslaggevende reden is geweest om hun samenwerking te beëindigen, geeft Griekspoor uitgebreid antwoord. „Door de jaren heen voer je natuurlijk verschillende gesprekken met je team. Het was duidelijk dat Raemon en ik niet met alles op één lijn zaten. We hadden verschillende inzichten over hoe te spelen, zowel fysiek als mentaal.”

Niet meer op één lijn

Zo’n anderhalve week geleden hakten de twee samen de knoop door. „Ik denk dat we dit beide in ons hoofd hadden, dat er wat probleempjes waren en niet helemaal op één lijn zaten. We hebben anderhalve week geleden na de Davis Cup goed gesproken over het komende jaar en hoe we dat zouden gaan aanpakken. Dat heeft helaas iets korter geduurd dan gepland. Na één trainingsweek hebben we besloten om het te beëindigen, omdat er te veel meningsverschillen waren en we toch te verschillend over dingen dachten en naar dingen keken.”

„Er waren gewoon te veel meningsverschillen”, vervolgt hij. „ Op een gegeven moment zeiden we allebei dat we dachten dat het het beste was om het hierbij te laten en dat ik op zoek ga naar iets anders. Daarnaast wil ik hem ook bedanken voor de mooie tijd en hopelijk blijft hij in de sport. Ik denk dat hij een goede toevoeging is voor het Nederlandse tennis.”

Dennis Schenk

Dennis Schenk blijft wel de trainer van Griekspoor. Hij gaat die rol nu dus (tijdelijk) alleen vervullen. „Hij (Dennis, red) komt vanavond hierheen gevlogen om de situatie te redden en de trainingen op zich te nemen. Meer dan 50 procent valt weg, omdat Raemon alles in Nederland deed en Dennis op Mallorca woont. Dennis kreeg een onverwachts telefoontje met het nieuws dat het stopte. Ik heb Dennis over de telefoon gesproken, maar ik heb hem nog niet gezien.”

Griekspoor gaat de komende tijd op zoek naar een nieuwe coach. „De planning was dat Raemon mee zou gaan naar Australië. Dat valt weg. We gaan kijken in hoeverre Dennis het kan oppakken en we gaan kijken naar een nieuw iemand. Dat geeft stof tot nadenken de komende dagen. Ik weet het zelf ook nog niet.”