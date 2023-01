Premium Het beste van De Telegraaf

Cody Gakpo maakt kennis met magisch Anfield: ’Dat voelde zó lekker’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Cody Gakpo in actie tegen de Wolves Ⓒ ANP/HH

LIVERPOOL - Je hebt in Qatar al een WK achter je naam staan, maar dat wil niet zeggen dat je als grote aankoop van Liverpool dan alles maar gewoon vindt. Cody Gakpo (23) keek zaterdagavond eens even goed naar het beroemde, rode shirt van zijn nieuwe club en hoorde net voor de aftrap uit duizenden kelen het ’You’ll never walk alone’ klinken. „Dat voelde zó lekker”, zegt de man van 50 miljoen een dag later.