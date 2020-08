Pérez nog steeds ’positief’, Hülkenberg opnieuw in actie

Donderdag werd bekend dat Pérez zijn quarantaine-periode van zeven dagen in Engeland had volbracht. Om terug de paddock in te komen, moest de Mexicaan wel een negatieve test overleggen. Een nieuwste test bleek echter opnieuw positief. Volgens zijn team volgt de coureur de procedures die gelden in Engeland en voelt hij zich fysiek in orde.

Hülkenberg (32) werd vorige week halsoverkop ingevlogen door Racing Point. Hij kwalificeerde zich als twaalfde voor de Grand Prix op Silverstone, maar kon uiteindelijk niet eens starten vanwege motorproblemen. Zondag krijgt hij dus een nieuwe kans op hetzelfde circuit.

