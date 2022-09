Lewandowski met Barça geveld door Bayern: 2-0

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

In twaalf ontmoetingen tussen beide teams in de Champions League is Bayern negenmaal als winnaar uit de strijd gekomen en slechts tweemaal FC Barceona. Zo leed de Catalaanse voetbaltrots twee jaar geleden een vernederende 2-8 nederlaag tegen Bayern in de kwartfinale van de Champions League en vorig seizoen werd het in de groepsfase twee keer 3-0 voor de Duitsers in de confrontaties met de Catalanen, die toen nog onder leiding stonden van Ronald Koeman.

Obstakel

Sindsdien is er veel veranderd bij FC Barcelona en onder leiding van Xavi zijn de Catalanen goed aan het seizoen begonnen. Tot het bezoek aan München was Barca nog ongeslagen met vijf zeges en één gelijkspel. Maar desondanks bleek Bayern weer een niet te nemen obstakel.

Lewandowski zal zich zijn terugkeer in de Allianz Arena anders hebben voorgesteld. Ⓒ Pro Shots

Daar leek het aanvankelijk niet op, want voor rust waren beide teams aan elkaar gewaagd en kreeg FC Barcelona de betere kansen. Maar uitgerekend Lewandowski, die 344 scoorde in 375 duels voor Bayern, had het vizier op de voor hem vertrouwde grond niet op scherp staan. De Poolse goalgetter, die er in de zes voorgaande wedstrijden alweer negen in had gelegd voor zijn nieuwe club, miste drie opgelegde kansen.

Dat bleken dure missers, want na rust wist Bayern binnen tien minuten de wedstrijd naar zich toe te trekken. Eerst tekende Lucas Hernandez met een kopgoal uit een corner voor de 1-0, waarna Leroy Sané snel de score verdubbelde.

Nederlandse inbreng

Voor de Nederlandse kolonies bij beide clubs was het een teleurstellende ervaring geweest, toen de opstellingen bekendgemaakt werden, want zowel het Barcelona-tweetal Frenkie de Jong/Memphis Depay als het drietal ex-Ajacieden in Beierse dienst (Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch begon op de bank. Daardoor was de goed leidende Danny Makkelie aanvankelijk de enige Nederlander op het veld in München.

Gravenberch (l.) juicht vanaf de zijlijn mee. Ⓒ Pro Shots

Mazraoui kwam als eerste van het vijftal van de bank, al voor de rust, als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Benjamin Pavard. De rechtsachter maakte een goede indruk. Aan Barcelona-zijde was er speeltijd voor De Jong, die bij een 2-0 achterstand door Xavi naar het front werd gestuurd, maar uiteindelijk het verschil ook niet meer kon maken. In de slotfase viel ook Gravenberch nog in.

FC Barcelona was nog wel dicht bij de aansluitingstreffer, maar Pedri stiftte de bal in kansrijke positie tegen de paal. Verder zat er niks meer in voor Barcelona, dat na twee groepsduels weer in de achtervolging moet op Bayern, dat nog zonder puntenverlies is in Groep C.