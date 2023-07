KNVB gaat homofobe spreekkoren aanpakken: na twee keer waarschuwen duel stilleggen

„Voetbal is voor iedereen en van iedereen. Daar horen geen spreekkoren bij waarin het woord homo als scheldwoord wordt gebruikt. Gezamenlijk hebben we die grens getrokken. De stappen die we nu zetten, zullen we evalueren om te bekijken of ze het gewenste resultaat opleveren”, aldus Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal.

De KNVB meldt dat tijdens de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV) van 27 juni de afgevaardigden unaniem waren over het bestrijden van homofobe spreekkoren. Daarom zal komend seizoen de stadionspeaker bij homofobe spreekkoren gericht op een individu, als ze massaal, repeterend en/of langdurig zijn, de daders eerst waarschuwen. Als dit tot tweemaal toe niet helpt, dan wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd.

Daders worden opgespoord en krijgen een stadionverbod van maximaal 18 maanden, aldus de KNVB.

Afgelopen seizoen was er veel commotie over homo-spreekkoren in relatie tot PSV’er Xavi Simons. Dat bracht een discussie op gang in het voetbal die geleid heeft tot de huidige maatregelen.

Blankenstein Foundation over ingreep KNVB: beloning na 15 jaar

Bij voorzitter Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation kwamen maandag de nodige emoties los toen ze hoorde dat de KNVB gaat ingrijpen bij homofobe spreekkoren in de voetbalstadions. „Dit is iets waar we heel lang op hebben moeten wachten. We hebben hier vijftien jaar hard voor gewerkt en nu is het eindelijk zover. Ik kreeg wel even tranen in mijn ogen. Het voelt als een beloning en het werd ook tijd. Dit hoort niet thuis in het stadion en in de sport in zijn algemeenheid. ”

Haar in 2006 overleden broer John Blankenstein was jaren scheidsrechter in het betaald voetbal en moest in het stadion, omdat hij openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit, het nodige incasseren. „Ik denk dat er iemand op een wolkje keihard zit te lachen dat zijn zusje het toch voor elkaar heeft gekregen”, verwees ze naar de oud-arbiter.

Ze is tevreden over de keuze van de KNVB om eerst twee waarschuwingen te geven en daarna een wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Maar ze vindt wel dat de maatregelen weer nieuwe vragen oproepen. „Want wat gebeurt er als fans op de tribune elkaar voor homo uitschelden? Maar daar kan altijd nog naar gekeken worden.” Blankenstein beseft ook dat fans misbruik zouden kunnen gaan maken van de situatie en homo gaan roepen om een wedstrijd stil te laten leggen. „Dat zou een paar keer kunnen gebeuren, maar daarna worden de spelers dat ook wel zat en zullen dat wel duidelijk maken aan de fans.”

Het Supporterscollectief Nederland vindt het prima dat de KNVB met de nieuwe maatregel komt. „Het lijkt me een goed signaal dat iedere vorm van discriminatie wordt afgekeurd”, aldus voorzitter Matthijs Keuning. Hij ziet dat de maatschappelijke acceptatie op dit onderwerp met de jaren ook is veranderd. „Het zou een mooi effect zijn als er helemaal geen spreekkoren meer zijn met het woord homo.”

Keuning wijst er op dat grote incidenten met homofobe spreekkoren niet zo vaak gebeuren. De voorzitter van de verenigde supportersclubs verwacht ook niet dat het met de aankondiging van de aangekondigde maatregelen vaker gaat gebeuren. „Er wordt ook eerst gewaarschuwd. Het is vaak ook niet zo massaal en vaak maar kortdurend.”