Column Raemon Sluiter ’Zeer de vraag of alles na Wimbledon weer normaal wordt’

Raemon Sluiter Ⓒ Telegraaf

Het rommelt en broeit binnen het professionele tennis, want de uitsluiting van spelers uit Rusland en Wit-Rusland komt steeds dichterbij. Vanaf zondag mogen ze nog wel meedoen op Roland Garros, maar een paar weken later zijn ze niet welkom bij de grastoernooien in Groot-Brittannië en dus ook niet op Wimbledon. Veel tennissers en coaches noemen dat discriminatie en zinnen op tegenmaatregelen. Onze columnist Raemon Sluiter legt op deze pagina uit hoe moeilijk het is om in deze heikele kwestie een kant te kiezen