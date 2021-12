Raymond van Barneveld test dag na WK-partij positief op corona

„Gedurende de wedstrijd had ik nergens last van, maar na afloop merkte ik dat ik kortademig was en last kreeg van koortsverschijnselen”, aldus Van Barneveld via sociale media.

„Ik heb toen direct mijn manager gebeld. Hij adviseerde me direct naar mijn hotelkamer te gaan en geen interviews te geven, om op die manier risico’s te vermijden. Momenteel ben ik griepig en voel ik me zeer vermoeid. De komende dagen verblijf ik in Londen in zelfisolatie.”

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor tegenstander Rob Cross, van wie hij in Alexandra Palace met 3-1 verloor. „We hebben met Rob en de PDC gesproken”, was het enige wat Van Barneveld daarover liet weten.

Eerder gaf de darter een verklaring over de partij zelf. „De wedstrijd van gisteren is niet geëindigd met het gewenste resultaat. Het was emotioneel om weer op dit podium te staan met al die fans die mijn naam riepen. Het was het moment waarvoor ik de afgelopen maanden zo hard heb gewerkt. Ik wil alle fans bedanken die me zowel in het publiek als op sociale media hebben gesteund. Ik ben jullie dankbaar. Ik voel me nog steeds gemotiveerd en zal volgend jaar sterker terugkomen.”

Van Barneveld was donderdag in de tweede ronde van het WK niet opgewassen tegen de Engelsman Cross: 1-3. Hij was na de nederlaag geëmotioneerd en had tijd nodig om zijn nederlaag te verwerken. De Hagenaar gaf geen reactie aan de verzamelde media in Londen.

Barney beëindigde zijn carrière na zijn uitschakeling op het WK in december 2019 en nam in 2020 uitvoerig afscheid. In september van dat jaar maakte hij echter zijn comeback en slaagde hij erin om zich weer voor het WK te plaatsen. Van Barneveld, de huidige nummer 68 van de wereld, versloeg in de eerste ronde in Alexandra Palace de Filipijn Lourence Ilagan eenvoudig in drie sets: 3-0.