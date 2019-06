Almere City stelt Molenaar aan als nieuwe trainer

De 50-jarige coach ondertekent een contract voor twee jaar. Molenaar werd in maart ontslagen door Roda JC.

„Ik ben blij om mijn trainerscarrière bij Almere te vervolgen. Vroeger had dat club het imago van ’klein duimpje’, maar dat beeld is totaal veranderd”, zegt Molenaar, die eerder trainer was bij FC Volendam, de club waar hij ook als voetballer actief was. Als coach denkt Molenaar bij te kunnen dragen aan de ambities van Almere. „De club wil verder professionaliseren en de komende jaren de stap naar de Eredivisie maken.”

Maandag werd al bekend dat technisch directeur Robert Maaskant vertrekt uit Almere. Hij gaat bij VVV-Venlo aan de slag als opvolger van de vertrokken Maurice Steijn.