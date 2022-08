Sport kort: Berrettini vlak voor US Open snel onderuit in Cincinnati

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Kyrgios niet met Australische tennissers in Davis Cup Finals

08.21 uur: Nick Kyrgios is volgende maand niet van de partij bij de groepsfase van de Daviscup Finals. De nummer 28 van de wereld doet ook niet mee aan de Laver Cup (23 tot en met 25 september), omdat hij na de US Open meer tijd thuis wil doorbrengen.

„Het zou geweldig zijn geweest om Nick erbij te hebben, maar helaas is hij niet beschikbaar voor deze week”, zei captain Lleyton Hewitt. De voormalig nummer 1 van de wereld selecteerde Alex de Minaur, Thanasi Kokkinakis, Matt Ebden en Max Purcell. De 23-jarige De Minaur is de nummer 20 van de wereld.

Australië neemt het in Hamburg van 13 tot en met 18 september op tegen Duitsland, Frankrijk en België.

Novak Djokovic stelde zich beschikbaar voor Servië. Samen met landgenoten Miomir Kecmanovic, Filip Krajinovic, Laslo Djere en Dusan Lajovic treft hij in Valencia Spanje, Canada en Zuid-Korea. Bij de Spanjaarden ontbreekt Rafael Nadal.

Berrettini snel uitgeschakeld in Cincinnati

07.52 uur: Matteo Berrettini is twee weken voor aanvang de US Open snel uitgeschakeld op het masterstoernooi van Cincinnati. De 26-jarige Italiaan verloor in een spannende driesetter van de Amerikaan Frances Tiafoe. In 2 uur en 51 minuten werd het 7-6 (3) 4-6 7-6 (5) voor de mondiale nummer 25.

Berrettini kent vooralsnog een zeer teleurstellend hardcourtseizoen. Vorige week was hij op het masterstoernooi van Montreal in de eerste ronde kansloos tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die uiteindelijk verrassend de titel pakte.

Voor Berrettini was het treffen in Cincinnati zijn laatste wedstrijd in aanloop naar het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. De nummer 15 van de wereld sloeg deze zomer Wimbledon over vanwege een coronabesmetting. Vorig jaar was hij finalist in Londen.

De 35-jarige Andy Murray was in Cincinnati de twee jaar oudere Stan Wawrinka met 7-6 (3) 5-7 7-5 de baas. Het duel tussen de twee voormalig grandslamkampioenen duurde 2 uur en 57 minuten. Murray won 109 punten, Wawrinka 107.

Dinsdag komt Botic van de Zandschulp weer in actie in Cincinnati. In de laatste partij van de dag neemt hij het op het centercourt op tegen de Rus Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld.