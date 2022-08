Sport kort: Kelderman ziet belangrijke ploeggenoot vlak voor Vuelta-start afhaken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Buchmann mist Vuelta door urineweginfectie

11.25 uur: De Duitse wielrenner Emanuel Buchmann heeft zich vlak voor de start van de Vuelta in Utrecht moeten afmelden vanwege een urineweginfectie. Zo werd de nummer 4 van de Tour de France van 2019 opnieuw getroffen door pech, nadat hij de afgelopen jaren al te maken had gekregen met onder meer ziektes en ongelukken. Zijn ploeg Bora-hansgrohe heeft de Italiaan Matteo Fabbro als vervanger opgeroepen.

De 29-jarige Duitser startte dit jaar niet in de Tour, maar wel in de Ronde van Italië. Daar zag hij zijn teamgenoot Jai Hindley het eindklassement winnen en hij werd zelf zevende. In 2019 was hij ook al eens vierde in de Tour de France.

In de Ronde van Spanje, die vrijdag in Nederland begint, zal bij Bora-hansgrohe weer veel draaien om Hindley.

Deijl (Go Ahead) moet twee duels missen na overtreding op Ledezma

10.44 uur: Go Ahead Eagles-verdediger Mats Deijl moet de komende twee competitiewedstrijden aan zich voorbij laten gaan. De 25-jarige Deijl werd voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één duel voorwaardelijk, voor zijn overtreding op PSV'er Richard Ledezma. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf de speler van Go Ahead zaterdag direct rood.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij vertelde na afloop van het met 5-2 gewonnen duel dat Deijl in de rust in de kleedkamer zijn excuses had gemaakt. Ledezma staat voorlopig aan de kant met een enkelblessure, meldde PSV maandagavond.

Go Ahead wacht zondag de uitwedstrijd tegen FC Groningen, een week later komt Sparta Rotterdam naar Deventer. Op 3 september kan Deijl terugkeren in het thuisduel met Feyenoord.

De Boer als snelste naar halve finales 50 meter vrij

10.42 uur: Zwemmer Thom de Boer heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK in Rome. De 30-jarige Nederlander tikte aan na 21,59 seconden, bijna 2 tienden sneller dan de Brit Benjamin Proud. Ook Jesse Puts is door naar de halve eindstrijd van dinsdagavond, hij zwom de achtste tijd. Kenzo Simons is uitgeschakeld.

Op de 50 meter schoolslag wist Anne Palmans de volgende ronde te bereiken. Ze kwam met 31,37 tot de twaalfde tijd, op bijna 1,5 seconde van de snelste vrouw Arianna Castiglioni.

De gemengde estafetteploeg plaatste zich op de 4x200 meter vrije slag als vijfde voor de finale van dinsdagavond. Stan Pijnenburg, Luc Kroon, Imani de Jong en Silke Holkenborg noteerden een tijd van 7.41,51. Frankrijk was in 7.38,82 het snelst.

Taam meldt zich met hielblessure af voor tweede dag tienkamp

10.35 uur: Rik Taam heeft besloten op de EK atletiek in München niet meer van start te gaan op de tienkamp. Hij meldde zich dinsdagochtend af voor de 110 meter horden vanwege een hielblessure.

De 25-jarige Taam was maandag nog goed aan de tienkamp begonnen. Bij het verspringen kwam hij tot 7,29 meter en op de 100 meter liep hij een tijd van 10,76 seconden.

Sven Roosen ging wel van start op de 110 meter horden. Hij klokte een tijd van 14,45 seconden.

Koen Smet wist de halve finales te bereiken van de 110 meter horden. Hij kwam tot 13,88 seconden en werd daarmee vierde in zijn race.

Grote Prijs van Australië volgend jaar begin april

10.23 uur: De Grote Prijs van Australië in de Formule 1 staat volgend jaar begin april op de agenda. De organisatie meldt dat de race op zondag 2 april verreden wordt. Dit jaar werd de race op Albert Park in Melbourne op zondag 10 april gehouden.

Voorheen begon het Formule 1-seizoen in Melbourne, maar dit jaar stond de GP van Australië als derde op de kalender, na Bahrein en Saudi-Arabië. De grand prix trok in april verspreid over vier dagen bijna 420.000 bezoekers. Dat was de grootste menigte tijdens een sportevenement in een weekend ooit in Australië. Wereldkampioen Max Verstappen viel uit, Ferrari-coureur Charles Leclerc pakte de winst in Melbourne.

In juni tekende de GP van Australië een contract tot en met 2035. Met een nieuw contract op zak gaat Melbourne het circuit de komende jaren verder moderniseren. Zo worden de faciliteiten in de pitstraat en de paddock verbeterd.

De kalender voor volgend jaar is nog niet openbaar gemaakt.

Waterpolosters met mix van ervaring en talent naar EK

09.54 uur: De Nederlandse waterpolosters gaan met een mix van ervaring en talent eind deze maand naar het EK in Kroatië. Sabrina van der Sloot en Vivian Sevenich gaan op voor hun respectievelijk zevende en zesde Europese kampioenschap, terwijl Lola Moolhuijzen, Nina ten Broek, Britt van den Dobbelsteen en Fleurien Bosveld voor het eerst op dit podium actief zullen zijn.

De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis begint 27 augustus aan het toernooi met een wedstrijd tegen gastland Kroatië. In Split is Oranje in de poulefase verder ingedeeld met Hongarije, Griekenland, Duitsland en Roemenië. De waterpolosters pakten vorige maand in Boedapest brons op het WK.

Harry van der Meer, de bondscoach van de mannen, maakt later zijn selectie bekend voor het eindtoernooi.

Kyrgios niet met Australische tennissers in Davis Cup Finals

08.21 uur: Nick Kyrgios is volgende maand niet van de partij bij de groepsfase van de Daviscup Finals. De nummer 28 van de wereld doet ook niet mee aan de Laver Cup (23 tot en met 25 september), omdat hij na de US Open meer tijd thuis wil doorbrengen.

„Het zou geweldig zijn geweest om Nick erbij te hebben, maar helaas is hij niet beschikbaar voor deze week”, zei captain Lleyton Hewitt. De voormalig nummer 1 van de wereld selecteerde Alex de Minaur, Thanasi Kokkinakis, Matt Ebden en Max Purcell. De 23-jarige De Minaur is de nummer 20 van de wereld.

Australië neemt het in Hamburg van 13 tot en met 18 september op tegen Duitsland, Frankrijk en België.

Novak Djokovic stelde zich beschikbaar voor Servië. Samen met landgenoten Miomir Kecmanovic, Filip Krajinovic, Laslo Djere en Dusan Lajovic treft hij in Valencia Spanje, Canada en Zuid-Korea. Bij de Spanjaarden ontbreekt Rafael Nadal.

Berrettini snel uitgeschakeld in Cincinnati

07.52 uur: Matteo Berrettini is twee weken voor aanvang de US Open snel uitgeschakeld op het masterstoernooi van Cincinnati. De 26-jarige Italiaan verloor in een spannende driesetter van de Amerikaan Frances Tiafoe. In 2 uur en 51 minuten werd het 7-6 (3) 4-6 7-6 (5) voor de mondiale nummer 25.

Berrettini kent vooralsnog een zeer teleurstellend hardcourtseizoen. Vorige week was hij op het masterstoernooi van Montreal in de eerste ronde kansloos tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die uiteindelijk verrassend de titel pakte.

Voor Berrettini was het treffen in Cincinnati zijn laatste wedstrijd in aanloop naar het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. De nummer 15 van de wereld sloeg deze zomer Wimbledon over vanwege een coronabesmetting. Vorig jaar was hij finalist in Londen.

De 35-jarige Andy Murray was in Cincinnati de twee jaar oudere Stan Wawrinka met 7-6 (3) 5-7 7-5 de baas. Het duel tussen de twee voormalig grandslamkampioenen duurde 2 uur en 57 minuten. Murray won 109 punten, Wawrinka 107.

Dinsdag komt Botic van de Zandschulp weer in actie in Cincinnati. In de laatste partij van de dag neemt hij het op het centercourt op tegen de Rus Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld.